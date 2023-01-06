У приміщеннях знайшли проросійську агітаційну літературу

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи у церквах УПЦ МП чотирьох областей України. У приміщеннях виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку. Зокрема, у монастирі на Рівненщині виявили агітки громадського об'єднання, яке очолює підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук.

Про результати обшуків у приміщеннях УПЦ МП прес-служба СБУ повідомила у п'ятницю, 6 січня. Йдеться про церкви у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях.

У результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині знайшли пропагандистські матеріали громадського об’єднання «Український вибір», яке очолює Віктор Медведчук. У одній з них йшлось про перспективи вступу до Митного союзу з Росією, а в іншій – про «православно-слов'янські цінності».

Згодом у прес-службі Рівненської єпархії УПЦ МП прокоментувати цю інформацію. «Обшуки у нас відбувались 4 січня, усі деталі запротокольовано працівниками СБУ. Новину про те, що наче у нас знайшли якісь агітаційні матеріали, мені вранці скинули прихожани на телефон. Я відразу зателефонував в СБУ і вони повідомили, що ніяких матеріалів для ЗМІ, щодо обшуків не надавали і їм не відомо про агітки Медведчука у стінах монатиря», – повідомив мешканець монастиря Христофор. Тим не менше, на офіційних сторінках СБУ інформацію про знайдені пропагандистські матеріали ніхто не видаляв і не спростовував.

На території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявили колишні склади з майном окупантів. Встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ. Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими кураторами на лівий берег Дніпра.

У Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії «ОПЗЖ» та інших антиукраїнських матеріалів.

Крім того, секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань). Однак детально не вказано, у чому саме підозрюють священнослужителя.

«Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України», – йдеться у повідомленні.