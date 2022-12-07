Священика УПЦ (МП), який «зливав» позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку, засуджено до 12 років ув’язнення

Настоятеля храму УПЦ (МП) у Лисичанську засудили до 12 років в'язниці за шпигунство на користь росіян. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька. Про це повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до РФ у 2014 році. З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань «ЛНР», який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення настоятель храму збирав та передавав йому дані про підрозділи ЗСУ.

Священнослужитель «повідомляв» агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням. Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.

Також він «повідомляв» агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням. Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання – 12 років позбавлення волі.