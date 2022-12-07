Силовики перевіряють, чи є на території храмів проросійська література або інші заборонені предмети

СБУ проводить обшуки у церквах УПЦ МП на території трьох областей України. Йдеться про Волинь, Херсонщину та Черкащину. Правоохоронці встановлюють, чи є у церквах заборонені предмети, наприклад, проросійська література чи інші пропагандистські матеріали, а також чи переховують там диверсантів. Раніше подібні перевірки вже проводили у Києво-Печерській лаврі, а також у храмах УПЦ МП на Рівненщині, Закарпатті, Івано-Франківщині та Тернопільщині.

Про перевірки прес-служба СБУ повідомила у середу, 7 грудня. Судячи з переліку, найбільше перевірок – у Черкаській області. Зокрема, перевіряють такі об'єкти:

Управління Черкаської єпархії УПЦ;

Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах;

Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії у Черкасах;

Управління Умансько-Звенигородської єпархії в Умані;

Георгіївський жіночий монастир в Уманському районі;

Храм Андрія Первозваного в Черкасах;

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир у Черкаському районі;

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир у Золотоніському районі;

Релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського в Черкасах;

Канівський Успенський собор у Каневі;

Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії;

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії;

Успенський собор Української православної церкви в Херсоні.

«Враховуючи збройну агресію РФ, заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу», – йдеться у повідомленні.

Судячи з фотографій, які опублікувала прес-служба, у деяких храмах вже знайшли заборонені матеріали. Йдеться про молитву за патріарха РПЦ Кіріла, написану від руки, а також книгу видавництва російської православної церкви. Крім того, у Милецькому чоловічому монастирі на Волині виявили портрет патріарха Кіріла, який висів на стіні.

Зазначимо, що раніше силовики вже проводили обшуки у Києво-Печерській лаврі, а також у низці храмів УПЦ МП на Тернопільщині, Рівненщині, Івано-Франківщині та Закарпатті. Під час обшуків виявили агітаційну проросійську літературу, яка заперечувала незалежність України.

Додамо, що Рада національної безпеки та оборони України закликала парламент та уряд законодавчо заборонити релігійні організації, пов'язані з Росією.