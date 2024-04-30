Будинок вчених внесений до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації

Господарський суд Львівської області задовольнив позов прокуратури та витребував із незаконного володіння обласної профспілки працівників освіти і науки Будинок вчених у центрі Львова та повернув його у власність громади Львівщини.

«Встановлено, що Львівською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України без правових підстав зареєстровано право власності на нерухомість. Проте нежитлова будівля належить до списку пам’яток, що не підлягають приватизації», – повідомили в прокуратурі Львівщини 30 квітня.

У прокуратурі зазначили, що приміщення Будинку вчених загальною площею понад 3200 м2 в центрі Львова фактично використовувалося профспілкою з метою отримання прибутку, що суперечить поняттю неприбуткової організації. «Таким чином дане приміщення належало до обласної комунальної власності і правових підстав для оформлення та передачу його у приватну власність не було», – наголосили в прокуратурі.

Господарський суд Львівщини 18 квітня ухвалив рішення, яким задоволив позовні вимоги прокурорів та постановив повернути пам’ятку архітектури її законному власнику. Будинок вчених перебував у безперервному користуванні Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України з 1948 року, а у 2005 році на будівлю було оформлене право власності.

«Витребувати з незаконного володіння Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України до обласної комунальної власності в особі Львівської обласної ради об’єкт нерухомого майна нежитловий будинок на вул. Листопадового Чину, буд. 6 у м. Львові загальною площею 3216,5 м2, в якому розміщений Будинок вчених», – йдеться в рішенні суду. Воно ще може бути оскаржено в апеляції.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року львівський Будинок вчених опинився в центрі публічного скандалу через вечірку інста-блогерів, яка відбулася у День пам’яті жертв Голодоморів. Тоді міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на деякий час призупиняла діяльність Будинку вчених за карантинні порушення, а директор Будинку вчених раптово помер від серцевого нападу під час візиту у мерію.

Львівський Будинок вчених належав Львівській обласній організації профспілки працівників освіти і науки, як вказано на офіційному сайті проспілки «на праві приватної власності». Судячи з сайту Будинку вчених, вся діяльність полягає у здачі приміщень в оренду для різних заходів та святкувань. Після згаданих скандалів прокурори зацікавилися законністю перебування пам’ятки в приватній власності та подали позов про повернення її громаді.

Будівля на вул. Листопадового чину в центрі Львова, яка тепер відома як Будинок вчених, збудована у 1898 році, там розміщувалося Національне казино. Це одна з найяскравіших необарокових архітектурних пам'яток Львова. З 2008 року Будинок вчених внесений до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.