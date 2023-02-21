67-річного Івана Лозинського підозрюють в службовій недбалості

Поліцейські повідомили про підозру колишньому голові Галицької районної адміністрації (РА) Львівської міськради Іванові Лозинському у справі незаконної передачі в приватну власність Будинку вчених – пам'ятки архітектури XIX ст у центрі Львова. Іван Лозинський перебував на посаді керівника Галицької РА у 2001-2005 роках, коли і відбулася переєстрація. Тепер екс-чиновнику інкримінують службову недбалість, що завдала збитків на суму 12 млн грн.

«Перебуваючи на посаді голови районної адміністрації Львівської міської ради, посадовець безпідставно видав розпорядження та в подальшому підписав свідоцтво на об’єкт. На підставі цих документів право власності на Будинок вчених, що розташований в історичній частині Львова, було зареєстровано на іншу організацію», – повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За версією слідства, унаслідок службової недбалості чиновника історична будівля площею понад 3200 м2 незаконно вибула з комунальної власності, чим громаді завдано збитків на майже 12 млн грн. Так Будинок вчених опинився у власності Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Колишньому посадовцю повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Також правоохоронці зазначили, що на час слідства на незаконно вилучене приміщення Будинку вчених накладено арешт.

У серпні минулого року прокуратура подала позов до Господарського суду Львівської області про витребування Будинку вчених, що в центрі Львова, з незаконного володіння. За даними прокурорів, будівля незаконно перебуває у приватній власності Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, хоча належить до списку пам’яток, що не підлягають приватизації.

Будинок вчених опинився в епіцентрі скандалу після гучної вечірки інстаблогерів у День пам’яті жертв Голодоморів. Тоді міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на деякий час призупиняла діяльність Будинку вчених за карантинні порушення, а його директор раптово помер від серцевого нападу під час візиту у мерію.

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного екс-чиновника. За даними ZAXID.NET, перереєстрація Будинку вчених на профпілку працівників освіти відбулася у 2005 році. Тоді Галицьку райадміністрацію очолював Іван Лозинський, якому і оголосили підозру. Після цього він також керував Сихівською та Личаківською райадмінстраціями Львова. З 2020 року 67-річний Іван Лозинський перебуває на пенсії.

Будівля на вул. Листопадового чину в центрі Львова, яка тепер відома як Будинок вчених, збудована у 1898 році, там розміщувалося Національне казино. Це одна з найяскравіших необарокових архітектурних пам'яток Львова. З 2008 року Будинок вчених внесений до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.