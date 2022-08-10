За даними прокурорів, Будинок вчених незаконно перебуває в приватній власності Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України

Львівська обласна прокуратура подала до господарського суду позов про витребування з приватної власності Будинку вчених у Львові та повернення його львівській громаді. Прокурори зацікавилися законністю перебування пам’ятки в приватній власності після публічного скандалу з «голодною тусою», що трапився в листопаді минулого року.

«Така принципова позиція прокуратури унеможливить в подальшому факти проведення сумнівних масових заходів в історичній пам’ятці міста Львова, як от молодіжна вечірка, яка відбулась в листопаді минулого року та набула широкого негативного резонансу у ЗМІ», – повідомили в прокуратурі Львівщини у середу, 10 серпня.

За даними прокурорів, приміщення Будинку вчених, що у центрі Львова, незаконно перебуває у приватній власності Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, хоча будівля належить до списку пам’яток, що не підлягають приватизації.

А фактично Будинок вчених використовується для отримання прибутку, що суперечить поняттю неприбуткової організації. «Окрім того встановлено, що приміщення належало до обласної комунальної власності і правових підстав для прийняття розпорядження районною адміністрацією про його передачу у приватну власність не було», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Тому прокурори подали позов до Господарського суду Львівської області про витребування Будинку вчених, площею понад 3200 м2, з незаконного володіння профспілки та наполягатимуть на поверненні будівлі громаді.

Нагадаємо, у листопаді минулого року львівський Будинок вчених опинився в центрі публічного скандалу через вечірку інста-блогерів, яка відбулася у День пам’яті жертв Голодоморів. Тоді міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на деякий час призупиняла діяльність Будинку вчених за карантинні порушення, а директор Будинку вчених раптово помер від серцевого нападу під час візиту у мерію.

Львівський Будинок вчених офіційно належить Львівській обласній організації профспілки працівників освіти і науки, як вказано на офіційному сайті проспілки «на праві приватної власності», хоча будівля належить до списку пам’яток, які не підлягають приватизації. Судячи з сайту Будинку вчених, вся діяльність полягає у здачі приміщень в оренду для різних заходів та святкувань.