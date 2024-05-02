Золочівський районний суд Львівщини задовольнив позови трьох медсестер, яких протиправно звільнили з військового госпіталю Нацгвардії у 2022 році. Суд ухвалив поновити їх на посадах та виплатити зарплати за час вимушеного прогулу – загалом 1,1 млн грн.

Як вказано у рішеннях суду, які оприлюднили в реєстрі у квітні 2024 року, троє медсестер працювали у військовому госпіталі Нацгвардії, але на початку липня 2022 року їх звільнили з роботи «через скорочення штату працівників та неможливістю переведення на іншу роботу». Жінки вважають своє звільнення незаконним та звернулись до суду.

У позовних заявах медсестри вказали, що військовий госпіталь не запропонував їм інші вакансії, незалежно від того, в якому структурному підрозділі вони працювали до того. Медсестрам також не запропоновали підвищити свої кваліфікації для роботи на інших посадах.

Усі справи розглянув суддя Володимир Сивак, який дослідив усі матеріали та позиції сторін. Суддя задовольнив позови медсестер, поновив їх на посадах та зобов’язав військовий госпіталь Нацгвардії виплатити їм зарплати за час вимушеного прогулу – загалом 1,1 млн грн (456 тис. грн, 386 тис. грн, 314 тис. грн). Рішення ще можна оскаржити у апеляції.