Тітонька Мардж літала у фільмі «Гаррі Поттер та в'язень Азкабану»

У світі 2 травня відзначається міжнародний день Гаррі Поттера. Шанувальники історії про хлопчика зі шрамом, продовжують захоплюватися сагою про нього від Джоан Роулінг та серією фільмів. Саме 2 травня 1998 року відбулася кульмінаційна битва за чарівний світ Гогвортса, під час якої головний герой переміг сили зла.

Вперше свято було оголошене прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном 2 травня 2012 року. Щоб відзначити цю подію цього року у Лондоні запустили в повітря величезну надувну ляльку тітоньки Мардж. Вона літала на Тауерським мостом під музику з фільму. Саме таку тему обрали в зв’язку із двадцятиріччям від виходу фільму «Гаррі Поттер та в'язень Азкабану», де була ця сцена.

Надута тітка Мардж важила колосальні 95 кг і мала окружність 11,7 м. Здавалося, що вона зависла перед культовою лондонською пам'яткою. Щоб надути масивну фігуру висотою 6,5 метрів, знадобилося 40 м3 повітря. Цього вистачило б, щоб наповнити 140 стандартних повітряних кульок для вечірок. Команда з 16 осіб, серед яких були досвідчені дизайнери, художники та швачки, витратила 264 години на створення копії.

Також у цей день прихильники всесвіту Гаррі Поттера проводять марафон перегляду всіх фільмів. Для того, щоб це влаштувати не обов’язково їхати до Лондона.

Нагадуємо назви усіх восьми частин «Гаррі Поттера»: