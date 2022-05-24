Британська письменниця Джоан Роулінг виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера, які вийшли українською мовою у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

Як пише «Українська правда», їх можуть безкоштовно прочитати усі охочі на сайті Pottermore Publishing, де є всі сім частин «Гаррі Поттера». Станом на вечір 24 травня українськомовна електронна версія доступна лише для трьох із них:

«Гаррі Поттер і філософський камінь»;

«Гаррі Поттер і Таємна кімната»;

«Гаррі Поттер і в'язень Азкабану».

Утім, видавництво Pottermore Publishing запевнило, що доступ до ще чотирьох книг буде відкрито якнайшвидше.

Як пояснили у видавництві, книги виклали у відкритий доступ, оскільки в цей час неможливо забезпечити зручне розповсюдження книг в Україні.

«Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від конфлікту», – повідомляв сайт видавництва у новині від 13 травня.

У ній також йшлося про те, що до цього видавництво не публікувало цифрових книг українською мовою.