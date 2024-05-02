Російські військові марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку

На Сумському напрямку Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу «Бук-М1» російських військ. Відповідне відео оприлюднила прес-служба CCO Збройних Сил України у четвер, 2 травня, у Facebook.

Як розповіли захисники, оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1».

По цілях окупантів оператори ССО завдали вогневого ураження ударними безпілотниками.

Ствержується, що російські військові марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок атаки знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу «Бук-М1» було пошкоджено.