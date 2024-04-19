У ніч на середу 17 квітня в місті Джанкой в районі військового аеродрому пролунали вибухи

Журналісти проекту «Схеми» опублікували супутникові знімки Planet Labs, на яких можна побачити наслідки ракетних ударів Сил оборони України по російському військовому аеродрому «Джанкой» в окупованому Криму. Відповідні фото були оприлюднені у п’ятницю, 19 квітня.

На знімках можна побачити точкові удари по засобах ППО, які вивели їх з ладу, та ураження складу БК ворога.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський, якого цитують журналісти, розповів, що цей аеродром є однією з найбільших баз російських гелікоптерів. Крім того, на ньому лежать функції військового транспортного вузла, що слугує для переміщення як техніки й боєприпасів, так і особового складу.

Через ракетний удар були також уражені системи, які залучені в роботі РЛС та ППО.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на середу 17 квітня в місті Джанкой в районі військового аеродрому пролунали вибухи, після яких здійнялася масштабна пожежа.

Ввечері цього ж дня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив удар по аеродрому росіян в Джанкої. А вже 18 квітня Генеральний штаб ЗСУ опублікував кадри атаки по військовому аеродрому окупантів та назвав назвало перелік знищених російських цілей на аеродромі Джанкоя.