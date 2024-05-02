Вночі безпілотники атакували Росію

Вночі невідомі безпілотники атакували вісім областей Росії. Ймовірно, метою атак були російські нафтопереробні заводи.

Міноборони Росії заявило про нібито збиття 12 безпілотників: п’ять у Брянській області, три – над Краснодарським краєм, два – над Ростовською областю, та по одному над Курською та Бєлгородською областю. Втім, у своєму повідомленні міноборони Росії не загадало регіони, де зафіксовані влучання.

За даними російського Telegram-каналу Astra, у Краснодарському краю невідомі безпілотники ймовірно атакували Афіпський НПЗ. За словами місцевих жителів, вони чули три потужних вибухи, а потім побачили стовби диму.

«Дрони довго дзижчали, потім яскраві спалахи, і за будинком навпроти був стовп диму. Так тричі... Так близько дронів я не чула ще», – розповіла місцева жителька.

За словами губернатора Смоленської області, безпілотники атакували Рославльський район. Місцеві жителі пишуть, що чули серію вибухів, після чого сталась пожежа. За словами губернатора області Василя Анохіна, безпілотники намагалися атакувати обʼєкт цивільної енергетичної інфраструктури. Він запевнив, що постраждалих внаслідок атаки немає.

В Орловській області внаслідок атаки невідомих дронів ушкоджень зазнали обʼєкти енергетичної інфраструктури у двох районах, повідомив губернатор Андрій Кличков.Через атаку БпЛА низка домівок залишилась без електропостачання.

Крім того, у Воронезькій області повітряна тривога тривала протягом семи годин. Наслідки обстрілу місцева влада не коментувала. В селищі Понирі Курської області пропало світло через ушкодження електропередач, розповів губернатор Роман Старовойт.