Хакерські групи активізувались з січня 2023 року

Microsoft повідомила про нову можливу хвилю атак російських хакерів. Експерти заявили, що хакерські групи готуються до кібератак з січня 2023 року. Зокрема йдеться про російську команду хакерів Sandworm.

Про можливість нової хвилі кібератак повідомили в команді з досліджень та аналізу кібербезпеки Microsoft у середу, 15 березня. Аналітики компанії вважають, що одна з ворожих груп готується до нового нападу на українські сервери.

«З січня 2023 року корпорація Microsoft спостерігає, як російські кібергрупи коригують свою діяльність з метою посилення руйнівного впливу та збору розвідувальної інформації про цивільні й військові об'єкти України та її партнерів», – повідомили у звіті Microsoft MSFT.O.

Особливо активною є російська група хакерів Sandworm, яка має програми-вимагачі. Ці програми можуть бути використані для руйнівних атак на організації за межами України, що виконують ключові функції в ланцюгах постачання. Програми-вимагачі також можуть використовуватися для видалення даних.

Загалом з січня 2022 року команда досліджень виявила 11 програм-вимагачів, які вже застосовувалися проти понад 100 українських організацій. Також в Microsoft зазначили про зростання кількості прихованих кібероперацій з Росії, які покликані компрометувати Україну на Заході.

Зазначимо, 13 березня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України повідомив, що Росія запустила масштабну пропагандистську кампанію у Facebook. У соцмережі з 11 березня почали масово публікуватися пости з фейковими новинами про поразку України на Бахмутському напрямку, дописи з «пораженськими настроями» та «зрадою Заходу». Маніпулятивні пости, які розповсюджують через новостворені сторінки, покликані підірвати довіру українців до влади та підтримки союзних країн. У Центрі стратегічних комунікацій закликали скаржитися на подібні дописи та перевіряти інформацію.