Фейки розповсюджують через новостворені сторінки

Російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Центр стратегічних комунікацій зафіксував чергову інформаційну атаку росіян: у Facebook з анонімних каналів ворог поширює рекламу з наміром зневірити українців у перемозі», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що кампанія з розповсюдження фейків стартувала 11 березня. Головні меседжі пропагандистів:

«битва за Бахмут програна Україною»;

«на Заході не вірять в Україну»;

«командування Силами оборони вже втекло, а хлопці відбиваються самотужки»;

«США зменшують постачання зброї, бо впіймали українську владу на крадіжках постачань».

Мета кампанії – підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито «програною» битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще.

«Насправді це не так: Сили оборони міцно стоять у Бахмуті, а командувач Сухопутних військ Сирський постійно приїжджає на позиції. Захід продовжує постачати нам зброю та техніку у великих об'ємах, скоро її застосують під час контрнаступу», – підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

Фейки розповсюджують через новостворені сторінки, без опису та наповнення, зазвичай мають нейтральні назви. Це дозволяє уникати додаткової уваги зі сторони Meta при проходженні модерації, адже першим етапом йде перевірка автоматизованими системами.

Облікові записи, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав. Прикладом такої практики є рекламна кампанія, запущена на IP-адресі з Мексики, а в рекламному акаунті валюта для способу оплати – мексиканські песо.

Провальну спробу впливу на українців видає невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт «західники», «пораженські настрої».

У Центрі стратегічних комунікацій просять українців, що побачили таку рекламу, відкрити публікацію та поскаржитись на неї.