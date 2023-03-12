Скріншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Росіяни вкрали 30 ГБ даних гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, зламавши Discord-сервер розробника GSC Game World, і тепер шантажують творців.

Як пише в неділю, 12 березня, «Бабель», хакери стверджують, що отримали доступ до приватних каналів та злили деякі дані початкової версії гри середини 2019 року. Візуальні матеріали вже поширюються у російській соцмережі «ВКонтакте» та на відповідних форумах.

Росіяни вимагають переосмислити ставлення до гравців із Білорусі та росії, залишити російську озвучку та відкинути «політизованість».

Розробники гри GSC Game World підтвердили хакерську атаку, але на шантаж росіян піддаватися не збираються.

A message from GSC Game World team pic.twitter.com/rqRM0tFZmO — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 12, 2023

Фанів просять не дивитися й не розповсюджувати злиті матеріали, оскільки вони застарілі, та дочекатися офіційного релізу Heart of Chornobyl.

Події цієї гри, яка має вийти цьогоріч, відбуваються в постапокаліптичній зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де, крім аварії 1986 року, у 2006 році сталася друга катастрофа, внаслідок якої фізичні, хімічні та біологічні процеси на цій території змінилися, з'явилася безліч аномалій, артефактів і істот-мутантів.

Головний герой — сталкер на прізвисько «Скіф». Відомо, що в грі буде один із найбільших відкритих світів у сетингу постапокаліпсису, а також масштабний нелінійний сюжет. Рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, локальні події та на світ загалом.

Цю гру можна грати на найновіших приставках Xbox, а також на Windows.