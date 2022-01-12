За словами розробників, їм потрібно більше часу, аби реалізувати всі задуми

Українська студія-розробник комп'ютерних ігор GSC Game World оголосила про перенесення релізу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl («Серце Чорнобиля»). Про це йдеться у повідомленні розробників у Twitter.

Як повідомляється, тепер вихід гри призначено не на 28 квітня, а на 8 грудня 2022 року.

За словами розробників, їм потрібно більше часу, аби реалізувати всі задуми та «довести гру до потрібного стану».

Сайт «Бабель» пише, що кілька днів тому блогер OLDboi повідомив про майбутній перенос релізу культової гри. Однак автори гри закликали «не довіряти інформації з неперевірених джерел».

Також OLDboi розповів, що реліз версії гри для консолі PS5 варто чекати наприкінці цього або на початку наступного року.

Що відомо про цю гру?

Перша частина S.T.A.L.K.E.R. стала знаковим проєктом для українських розробників ігор. Шутер від першої особи в локаціях Чорнобильської зони відчуження розроблявся компанією протягом 7 років – у 2001-2007 роках.

У травні 2018 року GSC Game World анонсувала випуск S.T.A.L.K.E.R. 2, проте дату виходу гри компанія не називала. В березні 2019 з'явився перший постер. У липні 2020-го з’явився перший трейлер гри.

S.T.A.L.K.E.R. – франшиза української GSC Game World, створена на основі повісті братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі», фільму Андрія Тарковського «Сталкер» та реальної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Окрім трилогії відеоігор – «Тіні Чорнобиля», «Чисте небо», «Поклик Прип’яті» – є набір літературних творів різних авторів про цей вигаданий світ. Назва S.T.A.L.K.E.R. є акронімом від слів Стерв'ятники (Scavengers), Правопорушники (Trespassers), Зірвиголови (Adventurers), Одинаки (Loners), Вбивці (Killers), Дослідники (Explorers), Розбійники (Robbers).

За словами розробників, світ у S.T.A.L.K.E.R. 2 буде відкритим. У грі обіцяють масштабний нелінійний сюжет, де рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, подій і навіть на весь світ Зони відчуження.