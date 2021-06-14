Нова частина гри вийде на Xbox Series X та ПК і буде одразу доступна підписникам Xbox Game Pass

Українська студія-розробник комп'ютерних ігор GSC Game World назвала дату виходу другої частини S.T.A.L.K.E.R. Як йдеться у відеоролику на сторінці розробників у YouTube, а також на сайті Xbox, подію запланували на 28 квітня 2022 року.

Студія вирішила також назвати підзаголовок нової частини гри – Heart of Chernobyl («Серце Чорнобиля»). Крім того, у YouTube з'явився п'ятихвилинний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2.

У трейлері показали новий артефакт під назвою «Желе», який у грі буде відновлювати витривалість. Крім того, наприкінці ролика можна побачити Сергія Григоровича – засновника S.T.A.L.K.E.R.

відео GSC Game World

Нова частина гри вийде на Xbox Series X та ПК і буде одразу доступна підписникам Xbox Game Pass. Гра стане тимчасовим ексклюзивом Microsoft, тобто на консолі конкурентів – PlayStation 5 – вона з’явиться пізніше. Однак у травні видання IGN з посиланням на внутрішні документи Microsoft писало, що S.T.A.L.K.E.R. 2 буде ексклюзивом Microsoft лише три місяці.

Що відомо про цю гру?

Перша частина S.T.A.L.K.E.R. стала знаковим проєктом для українських розробників ігор. Шутер від першої особи в локаціях Чорнобильської зони відчуження розроблявся компанією протягом 7 років – у 2001-2007 роках.

У травні 2018 року GSC Game World анонсувала випуск S.T.A.L.K.E.R. 2, проте дату виходу гри компанія не називала. В березні 2019 з'явився перший постер. У липні 2020-го з’явився перший трейлер гри.

S.T.A.L.K.E.R. – франшиза української GSC Game World, створена на основі повісті братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі», фільму Андрія Тарковського «Сталкер» та реальної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Окрім трилогії відеоігор – «Тіні Чорнобиля», «Чисте небо», «Поклик Прип’яті» – є набір літературних творів різних авторів про цей вигаданий світ. Назва S.T.A.L.K.E.R. є акронімом від слів Стерв'ятники (Scavengers), Правопорушники (Trespassers), Зірвиголови (Adventurers), Одинаки (Loners), Вбивці (Killers), Дослідники (Explorers), Розбійники (Robbers).