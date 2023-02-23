Під час ефіру голос нібито Кирила Буданова звернувся до патріотів у Криму та пригрозив зрадникам

В окупованому Криму хакери зламали російські пропагандистські радіостанції та транслювали звернення керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова. Відео з відповідною трансляцією опублікували місцеві Telegram-канали.

23 лютого російське пропагандистське видання «РИА Новости» повідомило, що у низці районів у Криму – Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак – ефіри радіостанцій «Спутник в Крыму» і «Вера» зламали. Хакери перервали основний ефір та ввімкнули звернення глави української розвідки Кирила Буданова. До та після звернення в ефірах радіо пролунав гімн України.

Зокрема у зверненні голос нібито Кирила Буданова звернувся до громадян України в Криму та повідомив, що Україна назавжди повертає свої території.

«Ми знайдемо кожного зрадника, який зрадив Україну, де б вони не переховувались. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам – час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні», – йшлося у зверненні.

Зазначимо, що радіостанції «Спутник в Крыму» і «Вера» входять до холдингу Газпром-Медиа Радио», а перша також є частиною медіагрупи «Россия сегодня». Окупанти повідомляють, що в ефір вдалось втрутитись через обладнання, яке готує сигнал для передачі на частотах FM.

Українська сторона наразі ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Нагадаємо, що напередодні, 22 лютого, ефіри радіостанцій у Воронезькій, Бєлгородські та Курганській областях також зламали, ввімкнувши там повідомлення про повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.