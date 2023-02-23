Кирило Буданов заявив, що на 23-24 лютого росія готує черговий ракетний обстріл України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов заявив, що до роковин повномасштабного вторгнення у найближчі кілька днів Росія готує «невеликий ракетний удар» по Україні. Про це він повідомив у інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, нові ракетні атаки можуть відбутися 23-24 лютого.

«Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання. Планується невеликий ракетний удар. 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів», – зазначив Кирило Буданов.

Очільник української розвідки додав, що 14 січня, коли в Києві спершу був обстріл, а потім пролунав сигнал повітряної тривоги, тоді росіяни здійснили «експериментальний пуск».

«Наскільки я пам'ятаю – це 48Н6ДМ пускової С300. Вони стояли в Брянській області і це був один з перших зафіксованих таких дослідних пусків. Я підкреслюю, що це дослідні пуски», – сказав він.

Наразі ж, за його даними, таких пусків ворог проводити багато не може. Раніше у Повітряних силах попереджали про нестандартні атаки росіян 23-24 лютого.

Нагадаємо, остання атака Росії по Україні відбулась 18 лютого. Тоді дві ракети влучили у військовий обʼєкт у Хмельницькому, ще дві збили сили ППО.

Крім цього, 16 лютого Росія вкотре здійснила масований ракетний обстріл, випустивши 30 ракет. 75% крилатих ракет знищила протиракетна оборона. Збивати ракети Х-22, які ворог також випустив, українські захисники поки не мають спроможності.