Вночі росіяни завдали ракетного удару по Львівщині
Ворожа ракета поцілила в об'єкт критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі
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Вночі на четвер, 16 лютого, росіяни завдали чергового ракетного удару по Львівщині. О 02:56 в області було оголошено повітряну тривогу, перші вибухи в області пролунали приблизно за годину після сповіщення про повітряну небезпеку.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив, що росіяни таки влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
«Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен», – написав Козицький в Telegram.
Степан Кулиняк, голова Дрогобицької РДА повідомив у Facebook, що влучання було на території району. «Жителі Дрогобиччини! Є попадання в один з об‘єктів критичної інфраструктури! Попередньо без жертв! На місці працює ДСНС!», – написав Кулиняк.
Нагадаємо, кілька днів тому, у п'ятницю, 10 лютого, росіяни здійснили чергову ракетну атаку на Львівщину. Того дня результаті сили ППО збили над областю дев'ять ракет, проте російська ракета таки влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури.