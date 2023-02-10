У п'ятницю, 10 лютого, росіяни здійснили чергову ракетну атаку на Львівщину. Близько 10:55 у Львові та передмісті було чутно серію вибухів.

«У Львівській області працює ППО», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Керівник області попередив мешканців про можливі перебої з електропостачанням.

Аналогічно про роботу ППО повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. «У Львові чути вибухи. Працює ППО», – написав він. Згодом мер уточнив, що завдяки роботі сил ППО у Львові прильотів не було.

Голова ЛОВА також розповів, що російська ракета впала у Золочівському районі неподалік села Кізлів біля автобусної зупинки. Вона не розірвалася, її знешкоджують рятувальники. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. Рух транспорту на цій ділянці траси Київ-Чоп перекрили поліцейські.

Цього дня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Вибухи також пролунали на Івано-Франківщині, Хмельниччині, Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Харківщині.