Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів про наслідки ракетного обстрілу 10 лютого на Львівщині. За його словами, над нашою областю сили ППО збили 9 ракет. Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

«Сьогодні вранці Україна пережила 14-ту масовану ракетну атаку poсійських окупантів по енергосистемі. Насамперед дякую нашим захисникам на всіх фронтах. Воїни ПвК "Захід", які стережуть небо на заході нашої держави, збили 12 ракет. Із них 9 – над Львівщиною», – повідомив Максим Козицький.

Очільник області повідомив про влучання ракет.

«Ворог поцілив в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці. Через це, а також через ситуацію в інших областях, на Львівщині можливі перебої з електропостачанням», – додав голова ОВА.

Ще одна збита ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі. Інша ракета впала за 4 метри від автобусної зупинки в селі біля Буська на трасі Київ-Чоп. Вона не вибухнула, підрозділи ДСНС працюють над її знешкодженням. Траса понад три години була перекрита на цій ділянці.

Жертв чи постраждалих немає. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 лютого, росіяни здійснили чергову ракетну атаку на регіони України, зокрема і Львівщину.