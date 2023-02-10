Максим Козицький розповів про наслідки ракетного обстрілу Львівщини
Ракети пошкодили об’єкт критичної енергетичної інфраструктури та санаторій
До теми
Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів про наслідки ракетного обстрілу 10 лютого на Львівщині. За його словами, над нашою областю сили ППО збили 9 ракет. Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
«Сьогодні вранці Україна пережила 14-ту масовану ракетну атаку poсійських окупантів по енергосистемі. Насамперед дякую нашим захисникам на всіх фронтах. Воїни ПвК "Захід", які стережуть небо на заході нашої держави, збили 12 ракет. Із них 9 – над Львівщиною», – повідомив Максим Козицький.
Очільник області повідомив про влучання ракет.
«Ворог поцілив в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці. Через це, а також через ситуацію в інших областях, на Львівщині можливі перебої з електропостачанням», – додав голова ОВА.
Ще одна збита ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі. Інша ракета впала за 4 метри від автобусної зупинки в селі біля Буська на трасі Київ-Чоп. Вона не вибухнула, підрозділи ДСНС працюють над її знешкодженням. Траса понад три години була перекрита на цій ділянці.
Жертв чи постраждалих немає. Усі необхідні служби працюють на місцях.
Нагадаємо, у п’ятницю, 10 лютого, росіяни здійснили чергову ракетну атаку на регіони України, зокрема і Львівщину.