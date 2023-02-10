Росія завдала ракетного удару по всій території України
У кількох областях спрацювала протиповітряна оборона
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У п’ятницю, 10 лютого, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.
Повітряна тривога по всій території України розпочалась близько 8:27. Оперативне командування «Південь» повідомило, що Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, а також вивела в Чорне море три ракетоносці, в тому числі – один підводний. Крім цього, в Білорусі піднялись у повітря літаки дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети «Кинджал».
У ЗСУ закликали українців не ігнорувати цього дня повітряну тривогу, адже вночі Росія запустила по всій території України дрони-камікадзе для виявлення української ППО.
Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу в області ППО. У Києві чутно вибухи, в КМВА повідомили про роботу ППО. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.
Дніпропетровщина
Під час повітряної тривоги в Кривому Розі також було чутно кілька вибухів, повідомило «Суспільне».
Харківщина
Місцеві повідомляють про вибухи у Харкові. Про влучання наразі не відомо.
Хмельниччина
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про вибух у місті та попередив про м ожливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.
Львівщина
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у області працює ППО. Вибухи було чутно й у Львові. Мер Андрій Садовий повідомив про роботу ППО.
Полтавщина
Голова ОВА Дмитро Лунін повідомив про роботу ППО у області.
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