Внаслідок російського ракетного удару в п'ятницю, 10 лютого, серйозні пошкодження отримали чотири теплові електростанції, які контролює компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Про це повідомила прес-служба ДТЕК Енерго.

«Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків та відновлення роботи обладнання», – сказано в повідомленні.

У компанії додали, що під час останньої атаки двоє енергетиків отримали поранення. Там уточнили, що з вересня 2022 року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. Під час цих ударів 28 енергетиків були поранені, 3 загинули.

Нагадаємо, 10 лютого Росія завдала чотирнадцятого масованого ракетного удару та шістнадцятого удару іранськими дронами по об'єктах енергетики на всій території України. Росіяни випустили по Україні 71 ракету, але 61 з них збили захисники українського неба. За даними Міненерго, є влучання в об’єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях.

Внаслідок попереднього російського ракетного удару 26 січня в Україні зазнали пошкоджень п'ять електропідстанцій, а під час удару 14 січня росіяни пошкодили дев’ять теплових енергоблоків (вісім з них – на заході України), три підстанції та одну повітряну лінію електропередачі.