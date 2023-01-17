Внаслідок масованої ракетної атаки на українську енергосистему в суботу, 14 січня, було пошкоджено дев’ять блоків теплових електростанцій, три магістральні підстанції та повітряну лінію, повідомив під час засідання уряду в вівторок, 17 січня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, пошкоджень зазнали 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків ТЕС на заході України.

«Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення», – пояснив прем’єр.

Водночас, попри це, за словами голови уряду, енергосистема вистояла, залишилась цілісною та керованою.

«У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень», – додав Шмигаль.

Він додав, що за кошти Фонду підтримки енергетики в уряді планують закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.

Нагадаємо, після дванадцятої ракетної атаки росіян на українську енергетику в «Укренерго» заявили, що найскладніша ситуація в енергосистемі склалася на Львівщині й Харківщині.