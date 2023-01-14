Вдень у суботу, 14 січня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Йому передувала ракетна атака на Київ, яка відбулася в суботу зранку.

Це перша масштабна ракетна атака росіян на Україну в 2023 році. Востаннє російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні 31 грудня.

Повітряну тривогу оголосили о 13:51. Першим регіоном стала Донеччина. У подальшому тривога поширилась на більшу територію України і після 15:00 її було оголошено по всій країні.

За інформацією військових, станом на 14:50 Росія зосередила в морі п’ять ракетоносіїв, загальним залпом 36 ракет «Калібр». Також росіяни підняли в небо стратегічну авіацію.

Миколаївська область

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про те, що о 14:52 над Миколаївщиною відпрацювала ППО. Подробиць він не повідомив, але закликав місцевих жителів нічого не публікувати.

Одеська область

О 15:06 очевидці повідомили про вибух в Одесі. Згодом Одеська районна державна адміністрація повідомила, що над Одеським районом спрацювала протиповітряна оборона. Подробиць поки немає.

Вінницька область

О 15:18 «Суспільне» повідомило про те, що вибухи було чутно на Вінниччині. Подробиць поки немає. О 15:38 в регіоні знову було чутно вибухи.

Львівська область

Про роботу ППО на Львівщині о 15:43 повідомив голова ОВА Максим Козицький. Водночас, за його інформацією, в області є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Подробиці тут.

Івано-Франківська область

Місцеве видання «Галка» повідомило, що далеко від обласного центру було чутно вибухи. Також інформацію про вибухи на Прикарпатті повідомило «Суспільне». Наразі подробиць немає.

Дніпропетровська область

Вибух було чутно у Дніпрі. За інформацією місцевих Telegram-каналів, після вибуху над містом піднявся дим, а ударною хвилею вибило вікна, однак наразі не уточнюється, в якому районі міста. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ракета влучила в багатоквартирний будинок. Подробиці тут.

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