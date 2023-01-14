Уламки російської ракети

Зранку у суботу, 14 січня, російські окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у Києві. Вибухи пролунали близько 9:40, після чого у столиці було оголошено повітряну тривогу.

У КМВА повідомили, що триває ракетна атака на столицю і є влучання в об’єкт інфраструктури.

«Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації», – повідомили у КМВА.

Мер столиці України Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися у Дніпровському районі, а у Голосіївському районі на нежитлову територію впали обломки ракети. Постраждалих немає.

Ще пізніше Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об’єкті внаслідок ворожої атаки на столицю. Він також додав, що пожежу на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідовано.

Своєю чергою, заступник голови ОП Кирило Тимошенко уточнив, що росіяни б'ють ракетами по об‘єктах критичної інфраструктури.

За його словами, у Київській області в селі Копилів під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

У командуванні Повітряних сил повідомили, що ракети, які сьогодні летіли на Київ, були запущені балістичною траєкторією з північного напрямку. У відомстві додали, що для нас балістика недоступна для оперативного виявлення та збиття.

Як повідомляє КМВА станом на 11:30 відом про наступні наслідки атаки на Київ:

Є влучання в об’єкт інфраструктури. Без критичних руйнувань та загоряння. Всі екстерні служби працюють на місці. Постраждалих немає.

В Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м.кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.

В Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобілі, потерпілих немає. Інформація уточняються.

Уламки збитої ракети впали на територію Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Telegram.

«Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя, ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на Київщині були чутні звуки вибухів. Заступник командувача Сухопутних військ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що звуки вибухів, які мешканці Києва чули зранку 14 січня, не пов'язані з будь-якими військовими діями.