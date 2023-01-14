Росія переводить економіку на «воєнні рейки», що вказує на підготовку російської влади на чолі з Владіміром Путіним до довготривалої війни. Про це свідчать дані української розвідки.

Як йдеться у повідомленні, проведені російським президентом заходи реорганізації російської економіки та військово-промислового комплексу вказують на підготовку переведення країни на воєнний стан.

Такі заходи спрямовані на посилення потенціалу російських збройних сил та створення умов для проведення операцій, запланованих на самому початку війни, але невдало реалізованих військами окупантів.

В ГУР зазначають, що намагання Росії залучити всі військові ресурси на продовження війни проти України, а також нещодавнє призначення начальника Генерального штабу ЗС РФ Валєрія Герасімова новим командувачем російських військ вказують на підготовку Москви до продовження широкомасштабної довготривалої війни.

Зазначимо, що міністр оборони Олексій Резніков ще на початку війни заявляв, що Росія готується до довготривалої війни проти України, накопичуючи ресурси й зводячи оборонні фортифікації на захоплених територіях.

Як інформував ZAXID.NET, російський міністр оборони Сєргей Шойгу звільнив командувача об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргея Суровікіна, призначивши на його місце начальника Генштабу ЗС РФ Валєрія Герасимова.