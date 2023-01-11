Валєрій Гєрасімов (зліва) змінив на посаді Сєргєя Суровікіна (справа)

Сєргєя Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника генштабу РФ Валєрія Гєрасімова. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що заступниками Гєрасімова призначено того ж Суровікіна, головкома Сухопутних військ генерала Салюкова і заступника начальника генштабу генерал-полковника Кіма. У міноборони РФ назвали цю ротацію «підвищенням рівня керівництва».

Проте за даними іноземних ЗМІ та розвідок, в російському силовому блоці зараз відбувається активна боротьба між угрупуванням ватажка ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина та глави Чечні Рамзана Кадирова і угрупуванням міністра оборони Шойгу та начальника генштабу Гєрасімова.

Обидві групи гостро критикують одне одного і намагаються просунути на важливі посади своїх ставлеників. Суровікін, попри приналежність до російського міноборони, товаришує саме з Прігожиним.

За даними ГУР альянс Прігожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії підрозділам «Вагнера», розширивши роль організації у війні.