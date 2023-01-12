Замість Сєргєя Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ РФ в Україні став Валєрій Гєрасімов

Розвідка Великої Британії вважає, що зміна керівництва війною Росії в Україні свідчить про визнання РФ того, що її кампанія не відповідає її ж стратегічним цілям. Про це йдеться в огляді британської розвідки.

Заміну командувача так званого «об’єднаного угруповання військ» Росії в Україні із Сергєя Суровікіна на начальника генерального штабу збройних сил Росії Валерія Герасімова там характеризують як «значну зміну в підході президента Росії Владіміра Путіна до управління війною».

«Призначення начальника Генштабу командувачем театру воєнних дій є показником усе більшої серйозності ситуації, перед якою постає Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії», – йдеться в огляді.

Британська розвідка вважає, що цей крок, «імовірно, вкрай невдоволено зустріне більша частина російської ультранаціоналістичної та військової блогерської спільноти, яка все частіше звинувачує Герасимова в неналежному веденні війни».

«На противагу цьому, Суровікін отримав широку підтримку цієї спільноти за відстоювання більш реалістичного підходу. Оскільки зараз він є заступником командувача, його авторитет і вплив майже напевно значно зменшився», – підсумовують там.

Нагадаємо, раніше російське міноборони заявило, що Сергія Суровікіна зняли з посади командувача «об'єднаного угруповання військ» в Україні, на цей пост призначено начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін став його заступником.

У міноборони назвали цю ротацію «підвищенням рівня керівництва». Там заявили, що нові призначення пов'язані з «розширенням масштабу розв'язуваних задач» і «необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ».