Окупанти били по інфраструктурі

Російські війська зранку у суботу, 14 січня, завдали артилерійських ударів по Харкову та Запоріжжю.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, росіяни здійснили чотири удари по Індустріальному району міста ракетами комплексу С-300.

За попередніми даними, зафіксовано чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Росіяни били по інфраструктурі. Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

Місцеві пабліки також повідомляють, що в місті тимчасово зупинилася робота метро.

Чули кілька вибухів зранку мешканці Запоріжжя. Про це повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

«Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Інформація щодо вибухів, які чули містяни, зараз уточнюється», – написав він у Telegram.

У мерії просять повідомити тих, чиї осели зазнали ушкодження.

Водночас мешканці Києва та Київській області теж чули звуки вибухів. Однак їх причиною стало загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

«Київська область. Близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби», – повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.



За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Водночас командувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що російські ботоферми активно використали повідомлення про вибухи на Київщині для транслювання меседжів, що це буцімто початок наступу з півночі. Генерал зазначив, що жодних наступальних дій ворога з півночі наразі немає.