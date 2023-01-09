На місці обстрілу триває рятувальна операція, під завалами можуть залишатися люди

Зранку у понеділок, 9 січня, російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку», – йдеться у повідомленні.

За даними від Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждали сім мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка, додав Синєгубов.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300. Під завалами можуть залишатися люди.

Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.

Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що 60-річна жінка загинула внаслідок російського ракетного удару по ринку.

«Загинула 60-річна жінка. Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу», – уточнив він.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, російські війська 8 січня завдали сім ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.