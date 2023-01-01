Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон

У новорічну ніч росіяни завдали удару по Херсонщині. Зокрема, під удар потрапила обласна дитяча клінічна лікарня, по якій ворог випустив сім снарядів. Значних руйнувань зазнало грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу, розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Через атаку рашистів сталася пожежа – горів кабінет медсестри та палата для хворих. На місце оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які ліквідували загоряння. Персонал лікарні евакуював до сховища 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників лікарні. Це дозволило уникнути жертв серед мирних людей. Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон», – написав він у Telegram.

Також Ярослав Янушевич розповів історію 13-річного Ярослава, який потрапив під обстріл двічі за ніч. Хлопчик з сестрою повертався додому, коли росіяни атакували селище Наддніпрянське поблизу Херсона. Дитина отримала поранення, хлопчика у важкому стані доставили до обласної лікарні, яку в перші хвилини нового року також атакували росіяни.

«У цей момент 13-річний Ярослав знаходився в реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна. Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі», – повідомив Ярослав Янушевич. 12-річна сестра хлопчика отримала травми середньої важкості.

У пошкодженій лікарні вже працюють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу. За словами Янушевича, у результаті атаки загинула одна людина. Нагадаємо, що через обстріли в Херсоні також постраждав об’єкт критичної інфраструктури, місто лишилося без електропостачання.