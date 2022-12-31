У Києві уламки знищеної ракети пошкодили авто у Шевченківському районі

По всій Україні в новорічну ніч оголосили повітряну тривогу. Приблизно о 0:30 у Києві було чутно перші вибухи. Як повідомили голова ОВА Київщини Олексій Кулеба та мер Києва Віталій Кличко, в області та в столиці працюють сили протиповітряної оборони.

«Вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці. У Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген і пошкодив капот авто. Жертв і потерпілих попередньо немає», – повідомив пізніше Віталій Кличко.

Пізніше Олексій Кулеба написав, що Київщину атакували дронами. Близько 2:30 у КМВА повідомили, що над Києвом ППО збила 23 повітряні цілі. У Києві пошкоджено об’єкт інфраструктури, повідомив керівник ОВА Кулеба. Попередньо, люди не постраждали.

Крім того, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури в області і залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла.

«Рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села. Найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт, аби щонайшвидше повернути херсонцям світло», – написав він.

Нагадаємо, що 31 грудня росіяни атакували ракетами та дронами територію України. Вибухи пролунали в Києві та області, у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві. У Києві від ракетного обстрілу загинув літній чоловік, ще 22 людини отримали поранення. У кількох областях працювали сили протиповітряної оборони: їм вдалося збити 12 ракет з 20.