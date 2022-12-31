Під час ракетної атаки на Україну в суботу, 31 грудня, російські воєнні злочинці випустили понад 20 ракет, 12 з них збила протиповітряна оборона, повідомив головнокомндувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, шість ворожих ракет було збито на Київщині, п’ять на Житомирщині та одну на Хмельниччині.

Залужний уточнив, що росіяни запускали по Україні крилаті ракети повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки, яку російські воєнні злочинці здійснили на Україну 31 грудня, є влучання в Миколаєві та Хмельницькому, а також у Києві. В Миколаєві, Києві та Хмельницькому є поранені, також у Києві загинув літній чоловік.