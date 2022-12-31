Вдень у суботу, 31 грудня, росіяни завдали другого масованого ракетного удару по Україні за тиждень. Перед цим загарбники обстріляли Україну ракетами 29 грудня.

Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати з 12:22. В західних областях її оголосили після 13:00.

Після оголошення тривоги у низці областей поза графіками вимкнули світло. Енергетики пояснили, що такі превентивні вимкнення дозволять зменшити збитки в разі влучань ворожих ракет в енергетичну інфраструктуру.

Відомо, що протиповітряна оборона працює в Києві та області, повідомили обласна й міська військова адміністрації. Також про вибухи в Києві повідомив міський голова Віталій Кличко.

Також ракети загарбників пролітали над Житомирщиною, в регіоні спрацювала ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, повідомило «Суспільне». Наразі подробиць немає. Голова Миколаївської ОВА повідомив, що походження звуків вибухів у Миколаєві незрозуміле, але, за його словами, небо над містом чисте.

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