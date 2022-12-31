Росіяни в ніч з 30 на 31 грудня випустили балістичну ракету по військовому містечку в Чернігівській області, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета «Іскандер», траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО. На щастя, загиблих немає», – написав він вранці в суботу, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі.

Чаус також додав, що за останні дні інтенсивність обстрілів зросла. Росіяни стріляють із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Так, внаслідок обстрілу села Семенівка у п’ятницю загинула жінка.

У зв’ язку з посиленням обстрілів, Чаус закликав жителів регіону до пильності.