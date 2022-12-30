Кім пояснив, для чого Росія частіше запускає іранські дрони по Україні

Російські військові намагаються виявити, хто «зливає» українській стороні інформацію про застосування іранських дронів. Таку думку висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«У мене складається враження, що окупанти вже не перший авіаналіт намагаються виявити наші канали інформування», – написав Кім у Telegram.

Він пояснив, що росіяни через різні канали надають різну інформацію про кількість дронів, що вилетіли чи то вже збитих. Наприклад, через один канал «зливають», що летить 30, через інший 25 чи 20, так само і зі збитими.

Після цього, за словами Кіма, росіяни все ж випускають декілька «прострочених мопедів», щоб якось підкріпити цю інформацію, і спостерігають за тим, з якого каналу інформація потрапить до українських джерел. Проте голова Миколаївської ОВА запевнив, що росіянам не вдасться здійснити цей задум.

«Це робиться зрозуміло навіщо. Наші очі вам не по зубах», – запевнив Кім.

Нагадаємо, що у ніч на 30 грудня Росія запустила ударні дрони на територію Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Сили оборони збили 16 безпілотників.

Вночі 29 грудня окупанти атакували дронами Дніпропетровську та Харківську області, а вдень запустили 70 ракет по обʼєктах житлового сектору та критичної інфраструктури.

В обидвох випадках анонімні Telegram-канали з посиланням на «поінформовані джерела» повідомляли різну кількість запущених росіянами ракет.