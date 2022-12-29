Наступний удар Росії може бути більш масованим, – командування ЗСУ
За словами Юрія Ігната, українська система ППО активно готується до нових ударів
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Наступний ракетний удар РФ може бути більш масованим, ніж 29 грудня. Про це заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словам, сьогодні ворог випустив 13 літаків, які мають по вісім підвісок.
«Наступний ракетний удар може бути більшою кількістю, ніж це вони зробили сьогодні. Питання у тому, скільки вони готові на сьогодні витратити крилатих ракет, носіїв у них достатньо», – сказав Ігнат.
Він додав, що між сьогоднішнім та минулим обстрілом пройшов тривалий час через те, що ворог готувався, накопичував сили та засоби.
«Готуватися, робити прогнози – невдячна справа. Ми маємо робити все для того, щоб відбивати атаки якомога активніше», – підсумував він.
Нагадаємо, 29 грудня, росіяни влаштували чергову масштабну ракетну атаку по Україні. В багатьох регіонах спрацювали системи протиповітряної оборони.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, росіяни атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Крім того, спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.
Загалом під час цієї атаки росіяни випустили по Україні 69 ракет, 54 з них знищили сили протиповітряної оборони, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Відомо, що сім ракет збили на заході України.