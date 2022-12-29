Вранці в четвер, 29 грудня, росіяни влаштували чергову масштабну ракетну атаку по Україні. В багатьох регіонах спрацювали системи протиповітряної оборони. Повітряну тривогу в більшості областей оголосили в період після 05:34, а в західних регіонах – після 08:00.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, росіяни атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Крім того, спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

Київ

Як повідомило «Громадське», у Києві о 08:24 пролунали два вибухи. Пізніше Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Про другу серію вибухів у Києві стало відомо після 09:00.

«Ракетна атака на столицю. Ситуація станом на 9:30. Працює ППО! Уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Ситуація щодо постраждалих уточнюється», – повідомила Київська міська військова адміністрація.

Пізніше там повідомили про двох постраждалих у Дарницькому районі. Їм вже надали медичну допомогу. Але згодом кількість постраждалих зросла до трьох, серед них – 14-річна дівчинка.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, над містом збили 16 ракет. Своєю чергою КМВА уточнила, що сили ППО знищили всі ракети, які були спрямовані на Київ.

Крім того, про роботу ППО в Київській області повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він закликав усіх залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Житомир

Про роботу ППО на Житомирщині повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Однак інформації про те, скільки ракет збито, поки немає.

Одеська область

Про роботу ППО на Одещині повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Він закликав жителів регіону перебувати в укриттях. З його слів, над областю збили 21 крилату ракету.

За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, уламки російської крилатої ракети влучили у житловий будинок у селі Степове. Згодом голова ОВА повідомив, що постраждалих немає, але є влучання в енергетичну інфраструктуру.

До слова, також було збито дві ракети на Херсонщині та ще 1 на Миколаївщині.

Сумська область

Оперативне командування «Північ» повідомило про збиття над Сумщиною двох російських ракет. Першу ракету збили приблизно о 08:26, про збиття другої ракети стало відомо о 09:01.

Харків

Харків вранці в четвер також піддався масованому ракетному обстрілу з боку російських загарбників. Міський голова Ігор Терехов повідомив про прильоти до Слобідського району. По яких об'єктах били та чи є постраждалі – інформація уточнюється.

Пізніше голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про прильоти чотирьох ракет, імовірно – з ЗРК С-300, по Немишлянському й Основ’янському районах міста. За його словами, під прицілом воєнних злочинців – критична інфраструктура. Подробиць, а також інформації про жертв чи постраждалих поки немає.

Львів

Про роботу ППО в області повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький о 09:22. Вибухи було чутно й у самому Львові. Подробиці про ракетний удар по Львівщині читайте тут.

Івано-Франківська область

Російська ракета влучила у житловий будинок на Прикарпатті і не вибухнула. Інформації про постраждалих поки немає. Подробиці тут.

«Укрзалізниця» повідомила про затримку кількох поїздів через знеструмлення

Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури 5 із 77 поїздів «Укрзалізниці» прямують із затримкою понад 30 хвилин:

№7/8 Одеса-Головна – Харків (+2 год 37 хв);

№1/2 Харків – Івано-Франківськ (+1 год 07 хв);

№129/130 Кременчук – Ворохта (+39 хв);

№149/150 Полтава-Південна – Чернівці (+39 хв);

№65/66 Умань – Харків (+37 хв).

Ситуація в енергетиці після ракетних ударів

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, чергова масована ракетна атака росіян була спрямована на енергетичну інфраструктуру.

«На жаль, є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла», – написав він у Facebook і додав, що енергетики вже відновлюють постраждалу інфраструктуру.

Загалом під час цієї атаки росіяни випустили по Україні 69 ракет, 54 з них знищили сили протиповітряної оборони, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Відомо, що сім ракет збили на заході України.

Нагадаємо, Росія практикує масовані ракетні удари по Україні з використанням одночасно кількох десятків ракет, починаючи з 10 жовтня. Ці ракети зазвичай скеровані на енергетичну інфраструктуру.