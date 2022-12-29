У Львові та області прогриміли гучні вибухи

У четвер, 29 грудня, росіяни здійснили ракетний обстріл Львова та області, пролунала серія вибухів. Сили ППО збили більшість ракет, однак є і влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися Львів та значна частина районів області.

Вранці о 8:03 на Львівщині було оголошено повітряну тривогу, а вже близько 9:15 прогриміли перші вибухи. «У Львові чути вибухи. Залишайтеся в укриттях», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«У Львівській області працює ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», – написав голова Львівської ОВА Максим Козицький. За даними голови ЛОВА, сили ППО на Львівщині збили частину ракет, які запустили росіяни.

Зокрема, підрозділи ППО ліквідували російську ракету над територією Пустомитівської громади. «Закликаємо мешканців, які знаходять уламки, не наближатись до них та невідкладно повідомляти про це Національну поліцію на лінію «102», – йдеться в повідомленні Пустомитівської міськради.

Згодом голова ЛОВА Максим Козицький уточнив, що сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівщиною, однак є два влучання в електропідстанцію. «Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. Інформації про потерпілих наразі немає», – розповів він.

На Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури – без світла понад 470 тисяч абонентів. «Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі», – прокоментував керівник області.

Максим Козицький зауважив, що найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі.

«90% міста – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури», – поінформував Андрій Садовий.

Енергетики повідомили про роботу над відновленням електропостачання за резервними схемами після ракетного обстрілу. Відновити подачу електрики на Львівщині планують орієнтовно до 21:00.

За даними повітряного командування «Захід», на заході України було знищено сім російських крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. «У зоні відповідальності повітряного командування «Захід» знищено сім крилатих ракет русні, п’ять з яких знищили наші зенітні ракетні підрозділи, дві – мобільно-вогневі групи з ПЗРК», – повідомили військові.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вранці четверга ворог атакував Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Крім того, спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

Востаннє росіяни атакували Львівщину 23 листопада, поціливши ракетами в одну з електропідстанцій. Унаслідок удару Львів та три райони області залишилися знеструмленими. Через це виникли проблеми з мобільним зв’язком, подачею води та тепла.