Пізно ввечері в середу, 28 грудня, російські загарбники влаштували масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську та Харківську області.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на енергетичну інфраструктуру Харкова росіяни спрямували 13 іранських бойових дронів Shahed-136, 11 з них збили українські військові.

«Цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА Shahed-136. 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили», – сказано в повідомленні.

Ще п’ять з п’яти іранських дронів захисники неба збили над Дніпропетровською областю, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, безпілотники збили воїни з Повітряного командування «Схід».

Водночас невідомо, в які саме об’єкти цілилися загарбники.