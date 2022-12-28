У Київській області встановлять акустичні датчики, які допоможуть виявляти російські ракети та дрони для захисту критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, у той час, коли ракети чи дрони рухаються на низьких висотах, що складно для радіолокаційного виявлення, багато інформації про ці цілі надходять від жителів. Така інформація від людей є важливою для аналізу військовими, що дозволить вжити відповідних заходів.

«Було ухвалене рішення по можливості для захисту об’єктів критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які будуть у змозі збирати акустичну інформацію і своєчасно передавати для реагування підрозділами протиповітряної оборони», – сказав Нєбитов.

Він стверджує, що встановлення датчиків зможе захистити не лише критичну інфраструктуру чи підстанції, які постійно обстрілюють росіяни, а й інші об’єкти, на які будуть націлені удари.

«Це датчики додаткового збору інформації, які дозволять ППО отримувати інформацію не тільки з радарів, лінії 102, а і, наприклад, у тих місцях, де немає людей. Тому якщо інформація буде передана завчасно, це дозволить військовим збити дрон чи ракету», – додав начальник поліції.

Нєбитов зазначив, що оснащення спеціальними відеокамерами та акустичними датчиками буде у межах розвитку програми «Безпечна Київщина», на яку загалом виділили близько 77 млн грн, зокрема, на серверне обладнання, відеокамери, відповідні датчики тощо.