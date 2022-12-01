Всі ракети Х-55, які збили в Україні, мають стерті серійні номери, ймовірно, тому, що серед них можуть бути ті, що Україна передала Росії у 1999 році

Фахівці Збройних сил України виміряли радіаційне випромінювання уламків російської крилатої ракети Х-55СМ, що здатна нести ядерну боєголовку, й не виявили підвищених показників, що могли б свідчити про контакт із ядерними елементами. Однак Росія б’є цими ракетами по об’єктах критичної інфраструктури, аби виснажити українську систему ППО. Про це на брифінгу у четвер, 1 грудня, повідомив представник Центрального військово-наукового управління Генштабу Микола Данилюк, передає Liga.net.

Для ракет Х-55 ще за часів СРСР розробили малогабаритну бойову частину з термоядерним зарядом потужністю 200-500 кілотонн. За словами Миколи Данилюка, те, що фон уламків у нормі, свідчить про те, що ця ракета не контактувала з ядерними елементами.

Під час брифінгу фахівці Генштабу продемонстрували фрагмент відсіку бойової частини ракети, уламки якої виявили в районі сіл Субіч та Княжпіль у Хмельницькій області та села Заставне Львівської області. Микола Данилюк зазначив, що до 31 жовтня такий тип ракет Росія не використовувала. Всі ці ракети були без боєзаряду.

Однак навіть така «порожня» ракета, не оснащена вибуховою речовиною, дуже небезпечна через кінетичну енергію та її паливо, яке вибухає за удару. Ці ракети можуть під час польоту змінювати висоту та курс. Їх окупанти використовують, щоб відвернути увагу операторів української ППО, виявити місця її розташування і одночасно завдавати ударів іншими, сучаснішими ракетами – Х-101 та «Калібр».

Спікер із Генштабу додав, що всі ракети Х-55, які ППО збили в Україні, – зі стертими серійними номерами. Він припустив, що росіяни так роблять тому, що це можуть бути ракети, які свого часу Україна передала Росії.

Зазначимо, що у 1999 році Україна передала Росії за постачання газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.