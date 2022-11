За дев'ять місяців повномасштабної війни Росія завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні. Про це у понеділок, 28 листопада, міністр оборони Олексій Резніков​ повідомив у Twitter.

За його словами, 97% цілей були цивільними об'єктами. Так, приблизно 12300 ударів окупанти завдали по приміських зонах і селах, 1900 – по будинках, понад 500 – по військових об'єктах.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr