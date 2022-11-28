Лише близько 500 ракетних ударів росіян були завдані по військових об'єктах

За дев'ять місяців повномасштабної війни Росія завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні. Про це у понеділок, 28 листопада, міністр оборони Олексій Резніков​ повідомив у Twitter.

За його словами, 97% цілей були цивільними об'єктами. Так, приблизно 12300 ударів окупанти завдали по приміських зонах і селах, 1900 – по будинках, понад 500 – по військових об'єктах.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022

Крім того, приблизно 220 російських ударів припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, а 250 – на об'єкти транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Міноборони оприлюднило приблизні підрахунки залишків ракетного арсеналу Росії. Як повідомлялося, окремі види ракет росіяни майже вичерпали, як наприклад, ракети класу земля-земля «Іскандер», яких з 900 штук залишилось 119, що становить 13% від початкової кількості. Близько третини залишилося в арсеналі ракет «Калібр» (37%), які запускають з моря та крилатих ракет повітряного базування класу «повітря-земля» Х-22/32 (32%).

Водночас Росія забезпечена великою кількістю надзвукових протикорабельних ракет «Онікс» – 347 одиниць (74% від початкової кількості), а також «Кинжал», які запускають з літаків і які можуть вражати як стаціонарні об’єкти, так і надводні кораблі – 73%/