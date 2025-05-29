Володимир Суслов привласнив чужий iPhone

Залізничний районний суд Львова виніс вирок уродженцю Криму, директору НВП «Корпорація КРТ» Володимиру Суслову, який у березні цього року у ТРЦ Victoria Gardens викрав з торговельного візка залишений iPhone. За крадіжку директору фірми призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, 21 березня 2025 року на паркінгу ТРЦ Victoria Gardens у Львові Володимир Суслов викрав з торговельного візка магазину «Сільпо» мобільний телефон iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue, вартістю понад 22 тис. грн, який належить відвідувачці торговельного центру. Директор забрав залишений телефон, сів у своє авто і поїхав.

У суді обвинувачений свою вину визнав і розкаявся. Повідомив, що відшкодував потерпілій завдану шкоду.

Суддя Ірина Мруць визнала Володимира Суслова винним у крадіжці (ч.4 ст. 185 ККУ) та призанчила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, призначивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

За даними YouControl, Володимир Суслов близько шести років працює директором ТОВ НВП «Корпорація КРТ», що зареєстроване у Городку на Львівщині 30 років тому та займається виробництвом дроту, пружин, виробів з пластмас.

Власницями фірми є Тетяна Дубневич, дружина екснардепа, голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича, та Наталія Дубневич, колишня дружина нардепа-втікача Ярослава Дубневича.