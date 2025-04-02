Голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич

Голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи понад 200 млн грн сімейних доходів, нову фірму дружини та 4,1 млн грн донатів на ЗСУ.

Як вказано у декларації, у 2024 році Богдан Дубневич отримав 326 тис. грн зарплати у Солонківській сільраді під Львовом та ще 277 тис. грн пенсії. Його дружина Тетяна декларує 3,4 млн грн від підприємницької діяльності, 1,1 млн грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, але більшість доходів вона отримала у подарунок: 108,9 млн грн від сина Павла та 90 млн грн від доньки Надії Гички. Загальний сімейних дохід подружжя перевищив 200 млн грн.

У 2024 році Тетяна Дубневич стала власницею ТзОВ «Модерн арт-готель». Щодо бізнесу, то із нею також пов’язані: ТзОВ «Мисливське господарство Зубр», ТзОВ «НВП Корпорація КРТ», ТзОВ «Джеб», ТзОВ «Галицький дім» і ТзОВ «Сінема енд Джаз».

У 2023 році дружина Богдана Дубневича стала власницею 40 земельних ділянок у селі Суходіл. Подружжя також декларує земельні ділянки, кілька квартир, житлових будинків, будівлю очисних споруд та котельню у Звенигороді, вказуючи загалом 58 об’єктів нерухомості. Подружжя також має коштовні годинники, прикраси, мисливську зброю та норкові шуби.

Більшість своїх заощаджень Богдан Дубневич із дружиною зберігають готівкою: 1,6 млн доларів та 3,3 млн грн. Посадовець також вказав у декларації 4,1 млн грн донатів на ЗСУ.

Нагадаємо, що правоохоронці порушували кримінальні справи щодо заступників Богдана Дубневича: Андрія Жидачека підозрюють у хабарництві та у зловживаннях на закупівлях для ЗСУ, а Миколу Пущака підозрюють в отриманні 4 тис. доларів хабаря за вирішення земельного питання.

Раніше ZAXID.NET також проаналізував декларацію брата Богдана Дубневича – нардепа Ярослава Дубневича, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в організації газової афери на 2 млрд грн та переховується за кордоном.