Ярослав Дубневич перебуває у розшуку з жовтня 2023 року

Народний депутат Ярослав Дубневич, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в організації газової афери на 2 млрд грн та переховується за кордоном, подав декларацію про доходи за 2024 рік.

Як вказано у декларації, Ярослав Дубневич у 2024 році не мав жодних доходів чи подарунків, а його заощадження станом на кінець минулого року становлять 160 тис. грн та 14 тис. євро. Якщо нардеп жив у 2024 році лише на заощадження, то він витратив всього 58 тис. грн та 10 тис. євро – саме такою є різниця між заощадженнями у 2023 та 2024 роках.

Нардеп переховується від українських правоохоронців за кордоном, але не вказує у декларації, де саме він проживає. У декларації вказані 72 об’єкти нерухомості, більшість (понад 50) – це земельні ділянки у селі Зубра. У Львові Ярослав Дубневич вказав квартиру та будинок (по 51 м2), а також земельну ділянку. У політика є дачний будинок біля озера «Задорожнє» (163,6 м2), квартира та нежитлова будівля у Зубрі, котельня та будівля очисних споруд у Звенигороді.

Ярослав Дубневич має акції у «Городоцькому Хлібоприймальному підприємстві», із ним пов’язані ТзОВ НВП «КРТ», ТзОВ «Гарант-Львів», «Фінансова компанія «Енергія-інвест».

Нагадаємо, у 2023 році Апеляційна палата ВАКС скерувала на новий розгляд справу стосовно Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці». Дубневич є підозрюваним і в іншому кримінальному провадженні – як організатор схеми розкрадання природного газу на суму понад 2 млрд грн. У цій справі детективи НАБУ повідомили йому заочну підозру та оголосили в розшук. Відомо, що нардеп виїхав за кордон, втім даних про те, як він виїхав з України в системі немає.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.