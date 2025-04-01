Олег Синютка є чинним нардепом від «Європейської солідарності»

Народний депутат від «Європейської солідарності», ексголова Львівської ОДА Олег Синютка подав до НАЗК декларацію про доходи за 2024 рік, вказавши житловий будинок та земельні ділянки у Сокільниках, які раніше бути записані на його тещу.

Як вказано у декларації, у 2024 році Олег Синютка отримав 802 тис. грн зарплати у Верховній Раді та ще 726 тис. грн на виконання депутатських повноважень. Доходи дружини нардепа Наталії Синютки становлять 2,8 млн грн. У цю суму входить дохід від підприємницької діяльності, від продажу авто та зарплата у «Львівській політехніці». Загальні доходи подружжя – 4,3 млн грн.

У власності народного депутата «ЄС» немає жодної нерухомості чи авто, але його дружина має чимало майна. Наталія Синютка із 2024 року є співвласницею житлового будинку (274 м2) та двох земельних ділянок у Сокільниках під Львовом, вартість яких у декларації не вказано. ZAXID.NET писав, що раніше це майно у котеджному містечку преміум-класу було записане на уже покійну тещу нардепа Ганну Тимченко. У декларації Олега Синютки досі вказано, що його дружина має право користуватись львівською квартирою (174 м2) Ганни Тимченко та паркомісцем, окрім цього Наталя Синютка має два нежитлові приміщення у Івано-Франківську. Олег Синютка із 2021 року живе на орендованій квартирі у Києві та може користуватись квартирою покійної тещі у Львові та будинком у Сокільниках.

Із 2024 року Наталія Синютка орендує авто Audi Q4 e-tron (2023 року випуску) у Івана Зозулі, окрім цього вона є власницею Audi Q8 2020 (року випуску) – авто дружина нардепа придбала у 2023 році за майже 1,5 млн грн.

Заощадження (грошові активи) Олега Синютки становлять 14 тис. доларів та близько 120 тис. грн, його дружина вказує 125 тис. доларів, 88 тис. євро – більшість заощаджень пара зберігає готівкою.

Нагадаємо, що у 2020 році Олег Синютка брав участь у виборах голови Львівської ОТГ, однак програв Андрію Садовому. У 2014-2019 роках був головою ЛОДА, із 2019 року обраний народним депутатом від «Європейської солідарності». Після перемоги Зеленського на президентських виборах Олег Синютка одним з перших оголосив про свою відставку з посади голови облдержадміністрації.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.