Максим Козицький є першим головою ЛОДА, який перебуває на посаді п'ять років

Очільник Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА) Максим Козицький оприлюднив на сайті НАЗК свою декларацію за 2024 рік. Чиновник не купував нового майна, а його річна зарплата зросла на 235 тис. грн.

Як вказано у декларації, у 2024 році Максим Козицький отримав майже 1,2 млн грн зарплати у ЛОВА, що на 235 тис. грн більше, ніж у 2023 році, також очільник Львівщини вказує 87,9 тис. грн процентів від банків. Уже колишня дружина Козицького Оксана торік отримала 284 тис. грн доходів, зокрема зарплату від ТзОВ «Самбірська сонячна станція» та ТзОВ «Бурова компанія «Горизонт», які пов’язані із Зіновієм Козицьким.

У 2024 році подружжя не купувало нової нерухомості. Максиму Козицькому із 2023 року належить квартира (176 м2) та нежитлове приміщення (49 м2) у Львові. Варто зазначити, що нерухомість, а також швейцарський годинник Breguet, голові ЛОВА подарував його батько – бізнесмен Зіновій Козицький. Оксані Козицькій належать дві львівські квартири (175 м2 та 81 м2) та паркомісце. Вони також можуть користуватись квартирою (92 м2), власницею якої є Таміла Козицька.

У декларації вказане лише одне авто – Audi Q5 (2021 року випуску), власницею якого є Оксана Козицька. Це авто вона придбала у січні 2022 року за 2,1 млн грн – у цьому ж році у неї виникли фінансові зобов’язання перед Зіновієм Козицьким, які дорівнюють вартості авто.

Як повідомляв ZAXID.NET, у березні 2025 року Максим Козицький розлучився зі своєю дружиною Оксаною.

44-річний Максим Козицький очолює ЛОВА із 2020 року – це перший очільник області, який перебуває на посаді п'ять років. До призначення на посаду голови ЛОВА разом із батьком володів бізнесом у сфері відновлювальної енергетики. Батько голови ЛОВА Зіновій Козицький є одним із найбагатших бізнесменів Львівщини. У 2021 році він увійшов у топ-100 найбагатших українців за рейтингом «НВ». Із капіталом 145 млн доларів Козицький-старший посів 70-те місце рейтингу. Уже багато років Зіновій Козицький володіє підприємствами з видобутку нафти та газу, а також фірмами, які спеціалізуються на відновлювальній енергетиці – сонячні та вітрові електростанції.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.